Kindern den Spaß am Hockeysport zu vermitteln – das war das Ziel des Tags der offenen Tür beim DHC, den Liam Reichert organisiert hatte, der gerade ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) beim DHC absolviert. Offensichtlich ist das gelungen, wie man an dem fröhlichen Gewusel am Samstag im Dr.-Kurt-Schneider-Hockeystadion sehen konnte.

„Das ist ein bisschen wie Minigolf“, findet Tristan, der sich zum ersten Mal mit einem Hockeyschläger versucht. Tristan ist siebeneinhalb Jahre alt, wie er betont ,und spielt schon