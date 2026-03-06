Fussball Fröhliches Fußballfest gefeiert
„Ich kann jetzt nichts trinken, es ist grade zu spannend“, sagt ein junges Mädchen und verfolgt wieder das Geschehen auf dem Kunstrasenplatz, auf dem sonst der VfR Frankenthal seine Heimspiele austrägt. Sie fiebert mit ihren Mitschülern von der Frankenthaler Robert-Schumann-IGS, die gerade im Halbfinale des Regionalentscheids von „Jugend trainiert für Olympia“ ums Weiterkommen kämpfen.
Gegner der von Florian Leithmann gecoachten Mannschaft ist die Elf der Bertha-von-Suttner-IGS aus Kaiserslautern, die seit 2008 als zertifizierte „Eliteschule des Fußballs“ mit dem Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern kooperiert. Die Frankenthaler sind Außenseiter, aber sie trumpfen in der Anfangsphase groß auf, dominieren den Favoriten, lassen aber zwei große Torchancen aus. Die Begeisterung auf den Rängen ist groß. Die Schülerinnen und Schüler der Robert-Schumann-IGS waren ab der dritten Stunde vom Unterricht befreit, um „ihre Jungs“ anfeuern zu können. Rund 1000 Zuschauer sehen das Finalturnier – eine stolze und stimmungsvolle Kulisse.
Petrea trifft – Leone hält
Die Anfeuerungen tragen aber zunächst keine Früchte. Vielmehr gehen die Lauterer der 21. Minute mit 1:0 in Führung und legen im zweiten Durchgang das 2:0 nach. Bitter für die Frankenthaler, dass Verteidiger Maximilian Pletsch verletzungsbedingt früh ausgewechselt werden muss. d Die Gastgeber lassen sich jedoch nicht entmutigen und verkürzen nur zwei Minuten später durch Dominic Petrea auf 1:2.
Jetzt wird es dramatisch: Die Mannschaft der Suttner-IGS kann alles klar machen, als der Schiedsrichter einen Foulelfmeter für die Westpfälzer pfeift. Aber Torwart Christian Leone pariert den Schuss. Die Frankenthaler drängen auf den Ausgleich, angetrieben von Mannschaftskapitän Santiago Valente. Aber der Treffer will nicht mehr gelingen und der Gegner sorgt mit einem Kontertor für den 1:3-Endstand. Der dritte Platz wird im Elfmeterschießen ermittelt, in dem sich die Robert-Schumann-IGS dem Mainzer Gutenberg-Gymnasium mit 4:5 geschlagen geben muss. „Am Ende war es schon unglücklich. Wir haben am Anfang zwei Chancen, die musst Du machen. Aber die Jungs waren halt auch nervös gewesen, was kein Wunder ist angesichts der Kulisse“, kommentiert Trainer Sven Leithmann. Trost spendet Schulleiter Alexander Dejon: „Das sind alles Helden, die da vom Platz gegangen sind“, lobt er und betont den sozialen Aspekt des hohen Engagements, das Schüler, Lehrer und Eltern eingebracht haben, um das Final-Four-Turnier zu einem Erfolg werden zu lassen. „Für die Schulgemeinschaft hat das einen sehr hohen Wert, weil man gesehen hat, dass man durch diese Zusammenarbeit unheimlich viel erreichen kann.“
Herxheimer überraschen
Das zweite Halbfinale hatte das Gutenberg-Gymnasium gegen das Gymnasium im Pamina-Schulzentrum in Herxheim mit 0:3 verloren. Die Herxheimer geraten im Endspiel zunächst mit 0:1 in Rückstand, schaffen dann aber noch den 1:1-Ausgleich und setzen sich im Elfmeterschießen mit 4:3 durch. „Man hat gemerkt, dass es keine wirklichen Außenseiter gab, alle Schulen waren auf einem ähnlichen Niveau. Ich war aber ein bisschen überrascht, dass Herxheim im Finale ist“, bekennt Leithmann. Er betont auch die hervorragende organisatorische Leistung. „Die ganze Schule ist hier, und es helfen alle mit. Alle waren auf den Beinen, haben hier am Morgen alles rübergekarrt und und wirklich alles gegeben, um hier geiles Event zu gewährleisten. Wir hatten wirklich ein Fußballfest hier aufgezogen“, schwärmt er. Zu Recht!