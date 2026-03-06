Es reicht zwar nicht zum erhofften Coup, aber dennoch darf sich die Robert-Schumann-IGS beim U20-Regionalentscheid von „Jugend trainiert für Olympia“ als Siegerin fühlen.

„Ich kann jetzt nichts trinken, es ist grade zu spannend“, sagt ein junges Mädchen und verfolgt wieder das Geschehen auf dem Kunstrasenplatz, auf dem sonst der VfR Frankenthal seine Heimspiele austrägt. Sie fiebert mit ihren Mitschülern von der Frankenthaler Robert-Schumann-IGS, die gerade im Halbfinale des Regionalentscheids von „Jugend trainiert für Olympia“ ums Weiterkommen kämpfen.

Gegner der von Florian Leithmann gecoachten Mannschaft ist die Elf der Bertha-von-Suttner-IGS aus Kaiserslautern, die seit 2008 als zertifizierte „Eliteschule des Fußballs“ mit dem Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern kooperiert. Die Frankenthaler sind Außenseiter, aber sie trumpfen in der Anfangsphase groß auf, dominieren den Favoriten, lassen aber zwei große Torchancen aus. Die Begeisterung auf den Rängen ist groß. Die Schülerinnen und Schüler der Robert-Schumann-IGS waren ab der dritten Stunde vom Unterricht befreit, um „ihre Jungs“ anfeuern zu können. Rund 1000 Zuschauer sehen das Finalturnier – eine stolze und stimmungsvolle Kulisse.

Petrea trifft – Leone hält

Die Anfeuerungen tragen aber zunächst keine Früchte. Vielmehr gehen die Lauterer der 21. Minute mit 1:0 in Führung und legen im zweiten Durchgang das 2:0 nach. Bitter für die Frankenthaler, dass Verteidiger Maximilian Pletsch verletzungsbedingt früh ausgewechselt werden muss. d Die Gastgeber lassen sich jedoch nicht entmutigen und verkürzen nur zwei Minuten später durch Dominic Petrea auf 1:2.