Immer noch erreichen uns viele kuriose, stimmungsvolle, farbenfrohe, lustige oder einfach schöne Bilder für unsere Aktion „Fotos für Freude“. Darum darf sie weitergehen. Schicken Sie uns Ihre Fotos an redduw@rheinpfalz.de. Auf dass wir uns in ungewöhnlichen Zeiten gemeinsam an angenehmen Anblicken erfreuen können.

„Pudel oder Ente, das ist hier die Frage.“ Wer möchte sie Wolfgang Loth aus Bad Dürkheim beantworten? Wir halten übrigens auch Flugsaurier nicht für ausgeschlossen. Weitere Ideen? Foto: Loth/frei Einen strahlenden Farbtupfer der Natur hat uns Marie Giersch geschickt. Foto: Giersch/frei Friederike Horr ist derzeit viel mit Vierbeiner Anton im Wald unterwegs. „Anton fand das Infoschild an der Nolzeruhe sehr interessant“, schreibt sie. . Foto: Horr/Frei Peter Kolleth berichtet von vier jungen Falken, die mit Flugübungen begonnen haben. Foto: Kolleth/frei Mit „Wurstmarkt mal anders“ hat Andreas Neu seine Aufnahme beschrieben. Foto: Laura Estelmann/NGen „Schöne Momente trotz Corona“ wollte Uschi Zelmer mit uns und den RHEINPFALZ-Lesern teilen. Die können wir alle brauchen! Zelmer/frei Foto 1 von 6