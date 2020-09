Immer noch erreichen uns viele kuriose, stimmungsvolle, farbenfrohe, lustige oder einfach schöne Bilder für unsere Aktion „Fotos für Freude“. Darum darf sie weitergehen. Schicken Sie uns Ihre Fotos an redduw@rheinpfalz.de. Auf dass wir uns in ungewöhnlichen Zeiten gemeinsam an angenehmen Anblicken erfreuen können.

Mit „das Sonnenbad der Heuschrecke“ hat Sigrun Maier aus Ungstein ihr Foto beschrieben. Foto: Maier/frei Eine Gottesanbeterin, die eher bräunlich gefärbt ist, war in Bad Dürkheim zu Gast, als Familie von Bremen mit Gartenarbeit beschäftigt war. Foto: von Bremen/frei Auch Peter Bentzen hat ein Exemplar fotografiert. Foto: Bentzen/frei „Ein Gast aus dem Süden hat sich in unserem Garten eingefunden, weil’s da so schön ist“, schreibt Rolf Hentschel aus Bad Dürkheim zu seiner Aufnahme. Foto: Hentschel/frei Foto 1 von 4