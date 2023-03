Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Erfolgreicher Neustart an neuem Ort: Die 74. Auflage der Fotobörse des Museums für Foto-, Film- und Fernsehtechnik in Deidesheim fand erstmals in Wachenheim statt. 30 Aussteller präsentierten alte Kameras, historische Filmrollen oder Zubehör aus rund 150 Jahren Fotogeschichte.

Nach dreijähriger Zwangspause ist es dem Verein, der das Museum für Foto-, Film- und Fernsehtechnik (3F-Museum) betreibt, wieder gelungen, 30 Aussteller aus dem gesamten Bundesgebiet an