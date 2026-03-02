Im Kurhaus Bad Dürkheim trafen sich Weinliebhaber und Fachpublikum zur Frühjahrspräsentation des Forum Pfalz – mit Neuzugängen, Masterclasses und Wehmut.

189 Weine und Sekte, 27 Winzer, drei Gastwinzer, zwei Masterclasses und ein Aroma-Parcours: Mit diesen Eckdaten hat das Forum Pfalz am Samstag und Sonntag ins Kurhaus nach Bad Dürkheim eingeladen. Zahlreiche Weinliebhaber und Vertreter des Fachpublikums nutzten die Gelegenheit, die Weine im stilvollen Ambiente zu probieren.

Seit mehr als 30 Jahren bieten die „Qualitätsfanatiker, Wein-Enthusiasten, Pfalzanbeter, Terroir-Verfechter, Rotweinverehrer und Weißweinliebhaber, Genussmenschen und Charakterköpfe“, wie sich die Mitglieder selbst beschreiben, diese Plattform an. Einer dieser „Charakterköpfe“ verabschiedete sich nun von der Bühne: Helmut Darting präsentierte seine Weine zum letzten Mal.

„Ich war sehr lange beim Forum dabei. Dass es heute für mich das letzte Mal sein wird, erfüllt mich schon mit Wehmut. Wir haben in der Zeit auch viel über Rotwein gelernt, denn früher haben wir roten Wein gemacht, später dann den Rotwein. Das war eine rasante Entwicklung, die auch durch den Klimawandel begünstigt wurde“, berichtet der Winzer. Nun habe er „viel mehr Zeit“ und könne das Leben genießen. So habe er erstmals seit Langem drei Wochen am Stück Urlaub machen können.

Zwischen Tradition und Neubeginn

Für das Weingut am Nil aus Kallstadt begann die Mitgliedschaft im Forum Pfalz in diesem Jahr. „Wir sind jetzt dabei, weil wir uns in den letzten Jahren immer weiter entwickelt und den Ausbau im Holzfass immer weiter vorangetrieben haben, und das ist den Kollegen nicht verborgen geblieben“, berichtet Betriebsleiter Till Tempel. Die Anerkennung durch die Kollegen habe ihn sehr gefreut.

Als eine Art Geheimtipp sieht sich weiterhin das im vergangenen Jahr aufgenommene Weingut Jürgen Zimmermann aus Wachenheim. „Wir haben aber die Pfälzer DNA in uns und können mit unseren Anbauflächen auf sechs unterschiedlichen Böden, die im Glas ganz klar erkennbar sind, Punkten“, erzählt Nadine Schuster, die für Marketing und Vertrieb zuständig ist.

Gastwinzer und Generation Pinot

Als Gastwinzer hatte das Forum Pfalz in diesem Jahr Jungwinzer aus Baden eingeladen, die sich zur „Generation Pinot“ zusammengeschlossen haben. Eine von ihnen ist Josefine Schlumberger vom gleichnamigen Weingut in Sulzburg-Laufen im Markgräflerland, die 2015/2016 Deutsche Weinkönigin war. „Der Name unserer Gruppe drückt schon aus, worum es uns geht, nämlich den Pinot, den Burgunder in seinen Spielarten abzubilden. Wir sind eine sehr offene Gruppe, tauschen uns untereinander aus, helfen uns gegenseitig, veranstalten gemeinsame Events und sind gut vernetzt“, erklärt sie.

Auch Besucher wie Christian Mayer aus Birkenheide schätzten die Veranstaltung. „Ich war schon ein paar Mal dabei und muss sagen, dass hier immer alles tipptopp organisiert ist. Außerdem stimmt meines Erachtens auch das Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Winzer hier betreiben ein Handwerk mit einem hochwertigen Endprodukt und da ist der Preis gerechtfertigt“, sagt er. Begonnen hatte sein Rundgang an der Sektbar. „Wir werden uns jetzt so langsam nach hinten durcharbeiten“, kündigt Mayer schmunzelnd an – wohl wissend, dass es dann nicht mehr für die (W)Einkaufsnacht reichen dürfte.

Sekt im Fokus

Wer sich intensiver mit Sekt beschäftigen wollte, konnte eine der beiden Masterclasses besuchen. Sensorikexperte Steffen Michler, zugleich Vorstandsmitglied des Forums, führte durch die Verkostung von sechs verschiedenen Sekten. „Die Besucher werden sechs verschiedene Sekte probieren und bei der Masterclass wird zunächst erklärt, wieso es eigentlich Sekt gibt, welche Varianten es gibt, ob mit Holz oder ohne Holz, fruchtig oder würzig, mit viel oder wenig Schwefel, lange Hefelagerung und und und. Zu allen Sekten gibt es eine Expertise und wir versuchen dann, sie geschmacklich zuzuordnen“, erklärt Michler. Zudem plane das Forum Pfalz in Anlehnung an große Weine und Lagenweine eine „eigene Sektreglementierung“.

Für Michael Heckmann aus Worms, der nach eigenen Worten schon „ewig“ beim Forum Pfalz – früher Barrique Forum – seinen Rundgang absolviert, ist die Frühjahrspräsentation auch ein Treffpunkt. „Mein Weinkeller ist zwar sehr voll, aber für gute Tropfen der Weingüter Pfirmann, Weik, Schroth, Jesuitenhof und seit kurzem auch Zimmermann werde ich noch etwas Platz schaffen“, sagt er lachend und setzt seinen Rundgang fort.