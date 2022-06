Derzeit wird das Dürkheimer Fernwärmenetz ausgebaut. Das ist vor allem im Kurpark sichtbar, durch den die Trasse verläuft. Am Dienstag wurde ein wichtiges Etappenziel auf dem Weg zum Rathaus erreicht.

Etwa 270 Meter ist die neue Fernwärmeleitung lang, die zum Rathaus führt. Später sollen auch weitere größere Gebäude in der Mannheimer Straße angeschlossen werden. Fernwärmeleitungen bestehen aus zwei parallel liegenden Leitungen, eine für den Vorlauf und eine für den Rücklauf. Durch die Rohre strömt heißes Wasser, das im Holzhackschnitzelkraftwerk im Wellsring erhitzt wird, hauptsächlich mit Abwärme aus der Stromerzeugung. Ohne, dass das Erdreich aufgegraben werden musste, wurde nun eine 100 Meter lange Fernwärmeleitung in ein bis drei Metern Tiefe durch den Kurpark geführt – mithilfe einer sogenannten Spülbohrung. „Spülbohrung bedeutet, dass am Bohrkopf das Erdreich mittels eines Wasserstrahls gelöst, dann zu Schlamm vermischt und ausgespült wird“, erklärt Stadtwerke-Geschäftsführer Peter Kistenmacher das Verfahren.

Nächste Etappe startet Anfang Juli

Nach erfolgreicher Bohrung wurde die Fernwärmeleitung in den entstandenen Tunnel eingezogen. Sie endet jetzt in einer Grube am Spielplatz. Die beiden 100 Meter langen Leitungen wurden bereits im Vorfeld aus einzelnen Abschnitten im Kurpark zusammengeschweißt.

Anfang Juli startet die nächste Etappe: die Querung der Rhein-Haardtbahn-Gleise und der Mannheimer Straße in etwa vier bis fünf Metern Tiefe. Dieser Abschnitt ist etwa 60 Meter lang. Ziel ist der Garten des Rathauses, wo die Leitungen in einer Grube enden sollen. „Eine Spülbohrung ist bei einer Unterquerung von Gleisen nicht zulässig, deshalb werden andere und vor allem auch größere Bohrer eingesetzt“, informiert Kistenmacher. Bis Mitte August soll die Verlegung abgeschlossen sein. Anschließend wird der Fernwärmeanschluss in das Rathaus geführt und an das dortige Verteilersystem angeschlossen.