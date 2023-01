Das Forstamt Bad Dürkheim lädt am Samstag, 11. Februar, 13 Uhr, zu einem „naturkundlichen und kulturhistorischen Winter-Spaziergang“ ein. Bei dem Spaziergang soll die Vielfalt der Baumknospen erkundet werden – zudem weitere Winteraspekte des Waldes. Zusätzlich werden kulturhistorische Aspekte besprochen: Warum heißt die Hütte „Glashütte“? Fürs leibliche Wohl gibt’s Glühwein und Butterbretzeln. Das Forstamt empfiehlt feste Schuhe und warme Kleidung. Treffpunkt ist am Waldparkplatz „Auf der Steige“, Beschilderung Ruheforst Pfälzerwald; an der B37 zwischen Bad Dürkheim und Frankenstein am höchsten Punkt. Der vier Kilometer lange Spaziergang dauert etwa drei Stunden. Kosten: 20 Euro (mit Verpflegung). Anmeldung unter E-Mail an joachim.weirich@wald-rlp.de. Bei Regen, Sturm und Gewitter fällt die Veranstaltung aus.