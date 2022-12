In den vergangenen zwei Jahren findet der Weihnachtsbaum-Verkauf des Forstamts Bad Dürkheim auch dieses Jahr wieder auf dem Waldparkplatz „Auf der Steige“ statt, und zwar am Samstag, 17. Dezember, von 10 bis 14.30 Uhr. Interessierte können die Beschilderung „Ruheforst Pfälzerwald“ an der B37 folgen, der Parkplatz liegt an der höchsten Stelle zwischen Bad Dürkheim und Frankenstein. Der Verkauf der bereits eingeschlagenen Nordmanntannen laufe, solange der Vorrat reicht, erklärt Förster Joachim Weirich. Der Preise betrage 15 Euro je laufendem Meter, es werde nur Barzahlung akzeptiert. Weihnachtsbäume selbst einzuschlagen, sei hier dieses Jahr nicht möglich.

Aufgrund der großen Nachfrage biete das Forstamt aber zwei weitere Termine an, bei denen Interessierte auch selbst Blaufichten einschlagen können: am Samstag, 10 Dezember, von 10 bis 15 Uhr am Ungeheuersee in Bad Dürkheim und am selben Tag von 10 bis 16 Uhr nahe der Aumühle in Haßloch. Sägen und Arbeitshandschuhe muss jeder selbst mitbringen. „Unser komplettes Sortiment an Wildwaren bekommen Sie weiterhin am Forstamt: immer am Mittwoch, 9 bis 16 Uhr, auch am 21. Dezember – solange der Vorrat reicht. Und natürlich auch im Neuen Jahr“, ergänzt Weirich.