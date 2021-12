Spätentschlossene können am Dienstag, 21. Dezember, noch Weihnachtsbäume kaufen.

Das Forstamt Bad Dürkheim bietet am Dienstag, 21. Dezember zwischen 15 und 16 Uhr nochmals Weihnachtsbäume zum Verkauf auf dem Parkplatz „Auf der Steige“ an (Beschilderung Ruheforst Pfälzerwald an der B 37). Die Nordmanntannen sind zwischen 150 und 250 Zentimeter hoch. Es sind nur Barzahlungen möglich. Es gelten für Erwachsene die 2G-Regel und für Jugendliche die 3G-Regel.