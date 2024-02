Das Forstamt Bad Dürkheim lädt am Sonntag, 25. Februar, 15 Uhr, zu einem naturkundlichen und kulturhistorischen Winterspaziergang ein. Treffpunkt ist der Waldparkplatz Lindemannsruh. „Wir wollen die Vielfalt der Baumknospen erkunden und kennenlernen, außerdem weitere Winteraspekte des Waldes, und uns die Holzernte-Maßnahme anschauen, die um das Forsthaus herum stattgefunden und für viel Wirbel gesorgt hat“, erklärt das Forstamt. Zudem werde es um das Naturdenkmal Heidenfels und eine recht seltene Baumart gehen, die früher in Mitteleuropa weit verbreitet war. Die Tour sei mit Ausnahme des Heidenfelsens sehr einfach zu laufen. Bei einer Rast bekommen die Teilnehmer ein Glas Secco, Butterbrezeln und Teilchen gereicht – je nach Wetter vielleicht auch Glühwein. Feste Schuhe und warme Kleidung sind angebracht. Die Strecke beträgt circa vier Kilometer. Teilnehmen können maximal 25 Personen. Der Preis von 20 Euro pro Person ist bar zu bezahlen. Anmeldung per E-Mail an joachim.weirich@wald-rlp.de. Bei Regen, Sturm und Gewitter fällt die Veranstaltung aus.