Das Forstamt in Bad Dürkheim bietet wie in den Vorjahren wieder in begrenzter Zahl große Weihnachtsbäume an. Auch wenn Weihnachten noch nicht unmittelbar vor der Tür stehe, sollten sich Interessenten für Bäume, die Kirchen, Rathausvorplätze oder andere repräsentative Plätze im Advent schmücken sollen, schon jetzt Gedanken machen. Ein Forstunternehmer, der die Fällung und den Transport mit Tieflader übernimmt, könne laut Pressemitteilung des Forstamtes vermittelt werden. Das brauche aber Vorlauf und Vorbereitungszeit.

Die „großen Weihnachtsbäume“ seien 15 bis 20 Meter hohe Edel- und Nordmanntannen in guter bis sehr guter Qualität. Auch „kleinere“ Bäume, etwa zehn Meter hoch, seien zu haben. Alle Bäume seien FSC-zertifiziert, ein international gültiges Zertifikat für nachhaltige Waldwirtschaft. Preislich müssten Interessenten mit 50 Euro pro laufendem Meter Baum rechnen. Interessenten können sich bei Försterin Annette Bleh unter der Rufnummer 0171 3074287 melden.