Wenn Hausbesitzer den heimischen Garten frühlingsfit machen, merken das auch die Förster. Denn dann finden sie im Wald Berge von Grünabfällen. Das Dürkheimer Forstamt warnt deshalb: Das kann das natürliche Ökosystem durcheinanderbringen und ist verboten. „Ich kann die Gartenbesitzer ja verstehen, wenn sie glauben, man füge der Natur keinen Schaden zu, da es sich um natürlich abbaubares Material handelt“, sagt Förster Joachim Weirich, beim Forstamt verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit. Was nach „öffentlicher Kompostierung“ klingt, sei jedoch kein Kavaliersdelikt. Diese Art der Entsorgung ist illegal. Grünschnitt, Gras und Laub gelten als Abfall und dürfen nicht in den Wald gekippt werden. Es drohen sogar hohe Bußgelder.

Der Wald ist laut Forstamt eine gut abgestimmte und über lange Zeit gewachsene Lebensgemeinschaft. Mit den Gartenabfällen landen mehr Nährstoffe im Wald und das sensible Gleichgewicht wird gestört. Als Folge vermehren sich Stickstoff-liebende Pflanzen wie die Brennnessel oder Brombeersträucher und verdrängen die standorttypischen, speziell angepassten Arten wie Veilchen oder andere Waldblumen oder -kräuter. Wo sich Gras- und Strauchschnitt am Waldrand türmen, ersticken sie die natürlicherweise vorkommenden Pflanzen. Und die verrottenden Gartenabfälle belasten Boden und das Grundwasser. „Wildschweine fühlen sich dort übrigens ganz besonders wohl, wo sie regelmäßig mit Gartenabfällen versorgt werden. Gartenabfälle sind für sie wie Fast Food. Das hat auch eine gewisse Lockwirkung in die umliegenden Gärten hinein“, sagt Weirich.

Biomüll oder Grünschnitt-Annahmestelle

Die grüne Fracht könne außerdem Wurzeln, Zwiebeln, Knollen oder Samen von standortfremden oder nicht heimischen Pflanzen enthalten. „Diese Pflanzen, die sogenannten Neophyten werden zunehmend zu einem echten Problem bei uns im Wald. Manche von ihnen sind so konkurrenzstark, dass sie sich ausbreiten und alles andere Natürliche verdrängen. Bekannte Beispiele sind der Riesenbärenklau, das Indische Springkraut, die Kermesbeere oder der Japanische Knöterich, der auch bei uns häufig die Wald- und Wegränder säumt“, so Weirich. Diese Arten werden auch „invasiv“ genannt.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Gartenabfälle legal zu entsorgen. Neben der Eigenkompostierung im Garten ist das bis zu einer gewissen Menge die Biotonne der Hausmüllentsorgung. Darüber hinaus können in allen Regionen Grünschnitt-Annahmestellen beliefert werden.