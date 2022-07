Gemeinsam mit der Pferdezucht Berkenkamp lädt der Reiterverein Bad Dürkheim zu seiner zweiten Oldenburger Fohlenshow ein. Am Montag, 1. August, werden zehn Fohlen an der Seite ihrer Mütter vorgestellt und von einer Kommission des Oldenburger Pferdesportverbands begutachtet und beurteilt. Dabei werden die Jungtiere in spring- und dressurbetonte Fohlen unterteilt. „Das ist eine schöne Sache, der wir auf unserem Gelände einen entsprechenden Rahmen geben wollen“, sagt Klaus Schwarz, erster Vorsitzender des Reitervereins. Außerdem wolle man Züchtern aus der Region die Gelegenheit geben, ihre Fohlen beurteilen lassen zu können, ohne weit fahren zu müssen. Der Kontakt zum Oldenburger Pferdesportverband kam über Frauke Berkenkamp aus Ungstein zu stande, die selbst züchtet und Mitglied im Dürkheimer Reiterverein ist. Schwarz erwartet bis zu 50 Besucher. Los geht es um 16 Uhr, der Eintritt ist frei.