Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Statt des traditionellen „Flying MuK“, bei dem Musiker an verschiedenen Orten in Weisenheim am Sand spielen, hat der Verein Musik und Kultur am Freitag gestreamt. Das war mit einem gewaltigen technischen Aufwand verbunden.

„Live in drei, zwei, eins und Biddäää“. Nach jeder Umbauphase zelebriert Phillip Hahn am Mischpult das „Biddäää“ genüsslich. Es ist Freitagabend