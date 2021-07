Mit Hand und Fuß für die Flutopfer – unter diesem Motto veranstalten die Fußballer des FV Freinsheim und der JSG Freinsheim-Weisenheim am Sand mit den Handballern der HSG Eckbachtal und des TSV Freinsheim am Sonntag ein Benefizturnier. Teams verschiedener Altersklassen treten im Neun- und Elfmeterschießen gegeneinander an. An wen konkret die gesammelten Spenden gehen sollen, steht noch nicht fest.

Das Leid der Flutopfer in den betroffenen Regionen lässt keinen los. Bei der HSG Eckbachtal kam schnell der Gedanke auf, dass man „was machen“ müsse. Nach einigen Überlegungen fragte der stellvertretende HSG-Leiter Rainer Schantz beim zweiten Vorsitzenden des FV Freinsheim, Thomas Faßnacht, an. Der trug die Idee weiter. Am Ende stand der Plan des Elfmeterschießens in Turnierform. Stattfinden wird es am Sonntag von 11 bis 18 Uhr auf dem Fußballplatz in Freinsheim.

Es wird drei Altersklassen geben. Die Kids, also Sechs- bis Zwölfjährigen, schießen aus neun Metern auf das fünf Meter breite Jugendtor, ebenso wie die Teens, die 13- bis 16-Jährigen. Alle ab 17 Jahren aufwärts zählen zu den Oldies, die treten zum richtigen Elfmeterschießen auf das große Tor an. Zu einem Team gehören in der Regel fünf Schützen und ein Torhüter oder eine Torhüterin. Sollten mehr Mitglieder zum Team gehören, ist ein Wechsel der Schützen in den verschiedenen Duellen möglich.

Versteigerung von signierten Trikots

„Wir finden es Weltklasse, dass wir zwei großen Sportvereine eine gemeinsame Aktion machen“, freut sich der FV-Vorsitzende Thomas Schmidt. Die Fußballer organisieren die Getränke, die Handballer das Essen und den Kuchen. Für den guten Zweck werden außerdem teilweise signierte Trikots versteigert – unter anderem von den Füchsen Berlin, den Rhein-Neckar-Löwen, den Eulen Ludwigshafen sowie von den Deaf-Boys, der vom Freinsheimer Alex Zimpelmann trainierten Gehörlosen-Handball-Nationalmannschaft.

Noch Fragen?

Teams können noch bis Freitag, 29. Juli, Mitternacht angemeldet werden bei Frank Harm, E-Mail: harmonie66@googlemail.com, Telefon: 0177 2867328, oder Armin Diehl, E-Mail: diehls.powerhouse@t-online.de, Telefon: 0172 7006925. Bitte Altersklasse angeben. Es muss je Team einen Kapitän geben, der sich mit Namen, E-Mail und Handynummer registriert.