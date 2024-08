Zum Flugplatzfest lädt der Flugsportverein Bad Dürkheim ein. Wagemutige können ihre Höhentauglichkeit testen. Wer lieber am Boden bleibt, bekommt auch einiges geboten.

Los geht es am Samstag und Sonntag jeweils ab 11 Uhr. Als Gast in einem kleinen Flugzeug mitzufliegen, ist eindeutig anders als ein Flug in einem großen Passagierflugzeug. Diese Erfahrung ist beim Flugplatzfest ebenso möglich wie ein Tandem-Fallschirmsprung. Bei dem muss man sich zwar nicht allein aus dem Flieger stürzen, Höhenangst sollte man dennoch besser nicht haben. Rundflüge und Fallschirmsprünge werden nach Angaben von Thomas Gschwind, Kassenwart des Flugsportvereins, an beiden Tagen je nach Bedarf angeboten. Es könne Wartezeiten geben.

Zum Flugplatzfest präsentieren Mitglieder des Flugsportvereins Bad Dürkheim auf dem Gelände ihre Maschinen. Auch zahlreiche andere Piloten kommen mit ihren Fliegern zu Besuch. So können Besucher einen Blick auf ganz unterschiedliche Maschinen werfen: vom Oldtimer bis zu modernen Neuheiten. Wer Glück hat, kann auch so manchen Piloten an seinem Flugzeug antreffen und mit ihm ins Gespräch kommen. Neben dem Erleben von Starts und Landungen aus der Nähe gehören am Sonntag auch Vorführungen von Kunstflugfiguren durch ein Segelflugzeug zum Programm. Geplant sind drei Vorführungen. Die erste ist um 13 Uhr.

Hangarparty mit den Anonyme Giddarischde

Für Kinder gibt es Angebote wie eine Hüpfburg. Bei einer Tombola sind unter anderem Rundflüge, Tandem-Fallschirmsprünge und Restaurant-Gutscheine zu gewinnen. Wer vom Betrachten der Flugzeuge Hunger und Durst bekommt, kann unter verschiedenen Angeboten wählen, etwa von der Texas Smoke Guerilla aus Heidelberg. Das neue Vereinslokal Hangar 1 wird mit einem reduzierten Angebot präsent sein.

Am Samstag ist ab 19 Uhr Hangarparty mit den Anonyme Giddarischde. Die Kultband spielt in einer offenen Halle, je nach Wetter ist das Publikum bei einem Open-Air-Konzert in Freien oder ebenfalls in der Halle. Bei Einbruch der Dunkelheit findet das Ballonglühen statt. Dabei werden fünf Heißluftballons angefeuert. Sie bleiben aber auf dem Boden und leuchten im Dunkeln. Um 22 Uhr endet das Musikprogramm.