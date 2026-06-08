Das Flugplatzfest hat einen festen Platz im Kalender nicht nur von Flugsportbegeisterten. Was in diesem Jahr geboten wird.

Der Flugsportverein Bad Dürkheim lädt am Samstag, 13., und Sonntag, 14. Juni, auf das Gelände des Flugplatzes zum Flugplatzfest ein. Los geht es jeweils um 11 Uhr. Im Mittelpunkt stehen diesmal die Flugzeuge und der Flugbetrieb.

Besucher können Rundflüge über die Region unternehmen. Die Maschinen starten mit ein bis drei Passagieren an Bord und fliegen unter anderem über den Pfälzerwald bis zur Hardenburg. Wer lieber am Boden bleibt, kann Starts und Landungen aus nächster Nähe beobachten oder die ausgestellten Flugzeuge besichtigen. Geplant ist außerdem eine Flugshow.

Mehr als 1000 Besucher erwartet

Neu ist in diesem Jahr ein Flugsimulator, an dem Besucher selbst Platz im Cockpit nehmen können. Auch für Kinder wird es ein Programm geben, dazu werden an verschiedenen Ständen Speisen und Getränke angeboten.

Anders als in den vergangenen Jahren verzichtet der Verein auf ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Livemusik. „Der Fokus soll auf unserem Kerngeschäft liegen“, sagt Vereinsvorsitzender Jochen Gradolph.

Das Flugplatzfest findet zudem früher im Jahr statt als zuletzt. Hintergrund sind die hohen Temperaturen, die in den vergangenen Jahren während der Sommermonate häufig für zusätzliche Belastungen gesorgt hatten.

Der Verein rechnet an den beiden Tagen mit insgesamt 1000 bis 1500 Besuchern.