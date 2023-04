Als ihn die Polizei am Montag gegen 19 Uhr kontrollieren wollte, hat ein 63-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad auf der B271 in Kallstadt gewendet und versucht, in Fahrtrichtung Herxheim am Berg zu entkommen. Er flüchtete dabei auch über mehrere Wirtschaftswege – bis er sich in einer Wingertszeile festfuhr. Daraufhin setzte der Mann seine Flucht zu Fuß fort, wurde aber von den Polizeibeamten eingeholt. Bei der folgenden Kontrolle wurde der Grund für seinen Fluchtversuch klar: Der 63-Jährige hatte keinen Führerschein. Gegen ihn wird nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.