Frauen helfen Frauen: Der Secondhand-Flohmarkt in Bad Dürkheim am 19. Oktober soll Nachhaltigkeit mit einem guten Zweck verbinden.

Nachhaltigkeit und Unterstützung für Frauen hat Maria Dashöfer bei ihrem Secondhand-Flohmarkt am Samstag, den 19. Oktober, in der Salierhalle in Bad Dürkheim im Sinn. Die Mannheimerin möchte den Erlös des Kuchenverkaufs bei dem Flohmarkt von Frauen für Frauen dem Bad Dürkheimer Frauenhausverein Lila Villa spenden. „Ich möchte Nachhaltigkeit mit einem guten Zweck verbinden,“ erzählt Maria Dashöfer.

Dashöfer hat die Rechte an dem Frauensachenflohmarkt erworben, den es schon in verschiedenen Städten der Region gab. In diesem Jahr findet er am Samstag, 19. Oktober, von 11 bis 16 Uhr im Foyer der Salierhalle in Bad Dürkheim statt. An 30 Ständen wird gut erhaltene Frauenkleidung von privat angeboten. „Ich unterstütze die Wegwerfgesellschaft nicht, Secondhand ist der richtige Weg“, ist Dashöfer überzeugt. Von den Damen, die ihre Sachen verkaufen, erbittet sie Kuchen- und Kaffeespenden. Der Erlös kommt dem Verein Lila Villa , der Träger des Dürkheimer Frauenhauses ist, zugute. „Ich hoffe, damit auch die Wahrnehmung zu erhöhen, dass es Menschen gibt, denen es schlechter geht.“ Zusätzlich wird eine Spendenbox aufgestellt.