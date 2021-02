Der Flohmarkt des Kinderschutzbundes Neustadt-Bad Dürkheim zieht um. Seit Wochen räumen die Helfer die Waren vom Klemmhof in die neuen Räum e in der ehemaligen Tanzschule Nickel in der Landauer Straße 43 in Neustadt. Dort ist mehr Platz, das wirkt sich aufs Angebot aus.

Lagerräume waren Mangelware, außerdem ist der Klemmhof nicht für jeden gut zu erreichen. „Wir suchten eine Alternative ohne umständliche Anlieferung“, sagt Elsbeth Berkefeld vom Kinderschutzbund Neustadt-Bad Dürkheim. Das dreiköpfige Organisationsteam um Elsbeth Berkefeld, Birgit Rieger und Erika Vogt wird von zwölf Umzugshelfern unterstützt. Wie es Corona vorgibt, arbeiten sie in festen Teams.

Nach rund acht Wochen sind 80 Prozent der Ware in der ehemaligen Tanzschule Nickel. Es war wie Arbeit am Fließband, alles ging Hand in Hand. Im Klemmhof wurden die Gegenstände verpackt, von Ehrenamtlichen und auch Kunden mit Privatautos und Transportern ins neue Domizil gebracht. Dort nahm ein Team die Ware entgegen. „Was jetzt noch nicht transportiert ist, wollen wir über einen Ausverkauf direkt im Klemmhof abgeben, sobald der Lockdown beendet ist“, sagt Berkefeld.

Obwohl der neue Standort mit rund 200 Quadratmetern genauso so groß ist wie jener im Klemmhof, sind die 30 Ehrenamtlichen froh über den Umzug. Denn nun kommt eine ebenso große Lagerfläche im Keller dazu, die direkt vom Parkplatz im Hof aus beliefert werden kann. „Zuletzt war der Klemmhof wegen der Baustelle ,Wasser in der Stadt’ nur noch schwer zu erreichen. Jetzt gibt es viele Parkplätze in der Nähe, wir sind viel besser sichtbar“, ist Berkefeld überzeugt

Hinzu kommet: Vom umliegenden Wohngebiet erwartet sich der Kinderschutzbund zusätzliche Kundschaft. Außerdem haben die Helfer nun Sozialräume – ohne dass die Mietkosten gestiegen wären. Die große Werbefläche am Gebäude darf zweimal im Jahr mit einem Hinweis auf den Flohmarkt versehen werden.

Beim Rundgang durch die neuen Räume fallen die Bücherkisten ins Auge. „Enid Blyton“ steht auf einem Karton mit den noch immer beliebten Jugendbüchern der 1950er-Jahre. Viele Preise zwischen 50 Cent und einem Euro machen jede Lektüre bezahlbar. Auch die Abteilung mit Kinderspielen und Puzzles ist bereits aufgebaut. Jede Verpackung wurde auf Vollständigkeit geprüft.

Beim Edelflohmarkt warten besondere Schätze aus Porzellan oder Kristall sowie Antiquitäten auf Sammler und Käufer. Vieles, das im Klemmhof wegen Platzmangels verpackt blieb, kommt nun ans Tageslicht und damit ins Angebot. Wie manch edles Tafelservice, eine Kaffeekanne von 1890, Sammlertassen mit Goldrand und eine mechanische Nähmaschine. Langfristig will das Flohmarkt-Team die Artikel auch im Internet anbieten – sofern sich jemand findet, der sich technisch mit Ebay und Co. auskennt.

Trotz Corona sei 2020 noch ein gutes Jahr gewesen, berichtet Berkefeld. Das Umsatzminus habe nur rund zwölf Prozent im Vergleich zu 2019 betragen. Nach wie vor gilt das Motto: „Es wird nichts weggeworfen.“ So werden die Neuzugänge fleißig sortiert. Elektrogeräte gibt der Kinderschutzbund an die Tagesbegegnungsstätte „Lichtblick“ ab. Berkefeld: „Wir können nicht kontrollieren, wie funktionsfähig sie sind. Beim Lichtblick gibt es einen Elektriker und auch einen Verkaufsraum.“

Sobald wieder geöffnet werden kann, sind Schichten mit je acht Verkäufern geplant, um die Corona-Regeln umzusetzen. Davor waren es meist vier. Die meisten von ihnen sind laut Berkefeld „60 plus“, neue ehrenamtliche Mitarbeiter daher immer willkommen. Wie das geht? „Am besten einfach vorbei kommen, sich umsehen und informieren.“

Zunächst aber werden jetzt mit Hochdruck die Regale gefüllt. In der Hoffnung darauf, dass bereits an einem Märzwochenende Eröffnung „gefeiert“ werden kann.

