Insgesamt 57 Blutspender hat der Ortsverein Bad Dürkheim des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) ausgezeichnet. Der Grund: Sie haben schon besonders häufig den roten Lebenssaft abgegeben. Geehrt wurden Männer und Frauen, die 25, 50, 75, 100, 125 oder 150 Mal Blut gespendet haben. Für 150 Blutspenden wurde Bernd Haag ausgezeichnet (auf dem Foto Vierter von links). Der Ortsverein des DRK verweist darauf, dass man durch eine Blutspende Menschen helfen und Ihnen ein zweites Leben schenken kann. Um „Lebensretter“ zu werden, brauche es nur etwas Zeit und guten Willen. Es brauche Menschen, die regelmäßig und selbstlos zum Wohl von anderen ihr Blut geben. Durch eine Blutspende zeige man, wie wichtig einem die Mitmenschen sind, und trage dazu bei, dass jeder die Chance auf Genesung oder Besserung seines Befindens bekomme. Spenden könne fast jeder ab 18 Jahren. Die nächste Möglichkeit zur Blutspende bietet das Dürkheimer Rote Kreuz am Mittwoch, 24. Juli, in den Räumen der Dürkheimer Lebenshilfe an. Wer möchte, kann sich erstmal nur informieren.