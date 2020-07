Am Samstagabend gegen 20.20 Uhr warf eine 45-Jährige aus Bad Dürkheim am Busbahnhof eine leere Glasflasche in Richtung eines vorbeifahrenden Renaults Twingo. Der 25-jährige Autofahrer erschrak und trat auf die Bremse. Dadurch kam es fast zur Kollision mit einem hinter ihm fahrenden Fahrzeug, so die Polizei. Die Beamten ermittelten die Flaschenwerferin. Sie habe einen einen deutlich alkoholisierten Eindruck gemacht, heißt es im Bericht. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Am Twingo entstand kein Sachschaden. Die Bad Dürkheimerin erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen eines Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.