In Ellerstadt ist in der Nacht zum vergangenen Samstag eine Deutschlandfahne angezündet worden. Für die betroffene Familie ist das ein „Brandanschlag“, weil sich die Fahne in unmittelbarer Nähe ihres Wohnhauses befand. Die Polizei, finden sie, habe auf diesen Vorfall nicht angemessen reagiert.

„Selbstentzündung schließen wir aus“, sagt Achim Schollenberger mit bitterem Unterton. Die Fahne – jetzt nur noch ein Rest „in verschmortem Zustand“ –