Mit 34 Kräften waren am späten Freitagabend die Wehren der Verbandsgemeinde Wachenheim im Einsatz. Einsatzort war ein Gartenanlage zwischen dem Ellerstadter Sportplatz und der Autobahn. Dort brannte eine größere Fläche. Benjamin Odening, Stellvertretender Ellerstadter Wehrführer, spricht von dichtem Buschwerk, das in Flammen gestanden habe. Durch „massiven Wassereinsatz“ sei es den Wehren gelungen, dass der Brand nicht auf Bäume übergegangen sei. Die Einsatzstelle sei zudem nur schwer zugänglich gewesen, berichtet Odening. „Wir mussten durchs Gebüsch.“ Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung. Weggeworfene Zigaretten könnten die Brandursache sein. Hinweise an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Telefon 06322 9630, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de.