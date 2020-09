Am Donnerstag um 17.20 Uhr ist in der Bahnstraße nahe der Grundschule eine Fläche von rund 100 Quadratmetern in Brand geraten. Nach Angaben der Polizei handelte es sich um dürres Gras auf einem unbestellten Feld. Die freiwilligen Feuerwehren Friedelsheim-Gönnheim und Ellerstadt rückten mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften an, um das Feuer zu löschen. Nach einer Stunde war ihr Einsatz beendet. Für angrenzende Wohnhäuser und das Schulgebäude bestand laut Polizei zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr. Die Brandursache konnte bislang nicht ermittelt werden, es gebe jedoch keine Hinweise auf Brandstiftung. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.