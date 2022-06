Am Dienstagmittag gingen mehrere Notrufe wegen eines Flächenbrands ein. Neben der Freiwilligen Feuerwehr Ellerstadt wurde auch die Dürkheimer Wehr alarmiert. Zwischen der Feuerbergkreuzung und dem neu gebauten Kreisel in Ellerstadt brannte es auf einer Fläche von etwa 200 Quadratmetern, wie Benjamin Odening, stellvertretender Wehrleiter in Ellerstadt, mitteilt. „Wir waren knapp eine Stunde im Einsatz und konnten das Feuer schnell löschen“, berichtet Odening der RHEINPFALZ. Die Polizei teilt mit, dass durch einen Schlag am Getriebe eines großen Schleppers heißes Öl austrat, das das Gras am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Bad Dürkheim entzündete. Um ein erneutes Entzünden zu verhindern, wurde die Stelle „ordentlich nass gemacht“, wie Odening sagt. Insgesamt waren 22 Einsatzkräfte mit fünf Fahrzeugen vor Ort.