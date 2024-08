Der Termin „Fit mit Rollator“ von Gemeindeschwester plus Vera Götz findet in Bad Dürkheim ausnahmsweise nicht am vierten, sondern am dritten Dienstag des Monats, also am 20. August statt. Dem gemeinsamen Bewegen mit dem Rollator folgt auf Wunsch eine Einkehr zum gemütlichen Kaffeetrinken und Plaudern. Weitere Informationen gibt es bei der Gemeindeschwester plus Vera Götz, Telefon 06322 961 9125 oder 0151 18976130. Treffpunkt ist am Hotel Mercure am Dürkheimer Wurstmarktplatz. Die Veranstaltung dauert von 14.30 bis 16.30 Uhr.