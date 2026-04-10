Nach einem Unfall im Gewerbegebiet Bruch flieht ein 28-Jähriger zu Fuß. Im Garten einer Familie gelingt der Zugriff. Die Anwohnerin spricht von einer filmreifen Szene.

Schreie und Gerangel schreckten die Bad Dürkheimerin Christina Koterba-Göbel und ihren Mann am Dienstagabend vom Abendessen auf: Eine rasante Verfolgungsfahrt durch Bad Dürkheim endete am Dienstagabend gegen 19 Uhr in ihrem Garten in der Bruchstraße.

Zuerst hatte der Golden Retriever von Koterba-Göbel und ihrem Mann knurrend angeschlagen. Daraufhin bemerkte die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises vom ersten Stock aus Schreie im Hof des Gewerbeanwesens. Eine Nachbarin informierte das Paar mit Rufen über den Polizeieinsatz. „Ich war geschockt, die Szene war wie im Film“, schildert Koterba-Göbel das Geschehen am Donnerstag.

„Ein Polizist hat den Flüchtenden bei uns im Garten gestellt und überwältigt. Der junge Mann war sehr aggressiv und hat sich unglaublich gewehrt, zum Glück kam ein zweiter Beamte dem ersten zu Hilfe“, berichtet Koterba-Göbel. Insgesamt sechs Beamte waren zum Schluss am Einsatz beteiligt, mit einem Mannschaftsbus wurde der an Armen und Beinen Gefesselte, der wohl unter Drogen stand, schließlich abgeholt.

Zugriff in Gewerbehalle wäre schwierig gewesen

Erst im Nachhinein erfuhr das Paar von der Verfolgungsfahrt des 28-jährigen VW Polo-Fahrers nach einem Vorfahrtsverstoß und einer missglückten Verkehrskontrolle durch Mannheimer Straße, Gutleutstraße, Trift und Wellsring über Wirtschaftswege bis ins Gewerbegebiet Bruch, wo er in die Wand eines Gewerbeanwesens krachte und die Flucht zu Fuß fortsetzte. Koterba-Göbel ist froh, dass die Polizei den 28-Jährigen stoppen konnten, bevor dieser durch den Garten die verwinkelte Gewerbehalle erreichte.

„Noch am Abend zuvor hatte ich ein Bild mit Sonnenuntergang im Status und mich über unser friedliches Gewerbegebiet gefreut und am nächsten Tag diese Erfahrung“, sagt Koterba-Göbel. Zum Glück sei nichts Schlimmeres passiert, vergessen wird sie den Einsatz aber nicht so schnell. „Schließlich wird das eigene Haus nicht so oft von Polizisten umstellt und ein Flüchtiger im eigenen Garten zu Fall gebracht.“