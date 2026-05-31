Bei sommerlichem Wetter wurde der Filmfrühling in Bad Dürkheim eröffnet. „23 Tage Freiluftkino in diesem schönen Park“, verspricht der Veranstalter Michael Kötz.

Zum zweiten Mal, nach dem Debüt im vergangenen Jahr, gibt es Kino im Kurpark auf einer großen Leinwand unter alten Bäumen. „Wie so'n Wohnzimmer“, beschreibt Michael Kötz den Eindruck, den das kleine Festivalgelände im Grünen tatsächlich zu vermitteln vermag. Vor einem stattlichen, beeindruckenden Trompetenbaum bildet das umzäunte Areal zwischen Ahorn, Buchen, Eichen und Linden so etwas wie eine Lichtung, auf der man in Richtung Ludwigskirche und Kurgartenstraße blickt. Die Sicht über die sanft ansteigende Wiese ist freilich von der zwölf auf fünf Meter großen LED-Leinwand verdeckt, die bis 21. Juni zwei- bis viermal täglich alternative Sehenswürdigkeiten zur Wahl stellt.

Nur durch einen Weg getrennt, steht daneben das kleine Gastronomiezelt, das wie das Kino von Biergartengarnituren, Liegestühlen und bunten Sitzsäcken umgeben ist. Gemütlich wie im eigenen Wohnzimmer also, noch einmal gemütlicher vielleicht sogar und grüner auf jeden Fall. Im Gesamten so etwas wie ein Kino mit angeschlossenem Gartenlokal, das sich bei frühlingshaften wie – im Schatten der Bäume – sommerlichen Temperaturen genießen lässt.

Programm als Randnotiz

Kötz, seine Frau Daniela und ihr Kompagnon Klaus-Matthias Wichmann, die auch hinter dem ungleich größeren Festival des deutschen Films auf der Ludwigshafener Parkinsel stehen, stellen neben den Filmen viele weitere Annehmlichkeiten bereit, um sich wohlzufühlen. Das Programm selbst kann dabei schon einmal zur Randnotiz werden, wenn gleich daneben Dürkheimer Weine, Oggersheimer Bier, Kaffee und Kuchen oder Flammkuchen angeboten werden. Unter anderem Serrano-Schinken, Tomaten-Mozzarella-Spieße, Emmentaler und Brie enthält der Korb für ein exklusives „Picknick im Korbsessel“, das man sich inklusive zweier Kinotickets für 62 Euro gönnen kann. Das war 2025 noch um 14 Euro günstiger, muss man sagen.

Samt kleinen Tischchen stehen die Korbsessel für spendable Genießer in den Reihen zehn und elf der insgesamt 26 Stuhlreihen vor der Leinwand. Daneben auch ein paar Sitzgelegenheiten fürs entspannte „Kinoerlebnis im Liegestuhl“, das samt einer Flasche Wein mit 52 Euro zu Buche schlägt. Knapp 1.000 Sitze insgesamt bietet das Open-Air-Kino, das schon in der ersten Ausgabe mit 16.500 Besuchern „ganz gut gestürmt worden ist“, wie Kötz formuliert.

Bereits über 10.000 Tickets verkauft

„So wie es jetzt aussieht, wird es dieses Jahr nicht schlechter sein, wenn uns das Wetter nicht einen Strich durch die Rechnung macht. Es zeichnet sich ab, dass das eine Einrichtung sein wird“, blickt er voraus und erwägt so, dass der Dürkheimer Filmfrühling sich doch dauerhaft etablieren könnte. Bereits der Online-Vorverkauf sei in diesem Jahr sehr gut angelaufen. „Ich glaube, wir haben schon 10.000 Tickets verkauft“, meint Kötz. „Wir haben mehr Filme als letztes Jahr, wir sind ja auch länger“, ergänzt er. 23 Tage mit 66 Vorstellungen insgesamt, erstmals mit Kinderfilmen und einem Publikumspreis, über den die Besucher mittels QR-Code abstimmen können.

Einige Filme werden auch auf der Parkinsel gezeigt

Einige Filme, die hier zur Auswahl stehen, werden ab 19. August auch beim großen Ludwigshafener Filmfestival wieder auftauchen, verspricht der doppelte Festivaldirektor, der vor einigen Tagen seinen 75. Geburtstag begehen konnte. Drei „Lieblingsfilme“: „Die Farben der Zeit“, Nur für einen Tag“ und „Sentimental Value“ hebt er besonders hervor, aber überhaupt sei es „wirklich ein tolles Programm“, lobt er die eigene Auswahl.

Nach ihm begrüßt Bad Dürkheims Bürgermeisterin Natalie Bauernschmitt die Gäste und Ehrengäste der nicht ganz ausverkauften Eröffnungsvorstellung mit dem Film „Die progressiven Nostalgiker“. Als gegen 19 Uhr schließlich die witzige, französische Zeitreise-Komödie startet, blicken zumindest jene in den hinteren Reihen nicht nur auf die Leinwand, sondern geblendet auch in die helle Sonne, bis sie endlich hinter den Bäumen verschwindet. In den späteren Vorstellungen ab 20 Uhr ist das kein Problem mehr.