Die Erpolzheimer Filiale der Bäckerei Sippel öffnet wieder am Dienstag, 4. Januar. Die Filiale war Mitte November aufgrund von Krankmeldungen des Personals und wegen des neu angeordneten Halteverbots in der Hauptstraße geschlossen worden (wir berichteten). Wie Bäckermeister Reiner Sippel auf Nachfrage mitteilte, habe sich die Personalsituation im Verkaufsbereich in den Filialen inzwischen entspannt. Jedoch gebe es derzeit krankheitsbedingte Probleme in der Produktion, so dass man sich entschlossen habe, zum ersten Mal vom 25. Dezember bis 3. Januar sämtliche Filialen zu schließen. „Wir wollen diese Zeit zum Durchatmen nutzen“, erklärte Sippel. Nach den Betriebsferien könne man dann auch die Erpolzheimer Filiale wieder öffnen, da Bürgermeister Alexander Bergner (FWG) sich erfolgreich dafür eingesetzt habe, dass die beiden Parkplätze vor dem Eingangsbereich wieder genutzt werden dürften. Das Halteverbot wurde eingerichtet, weil Erpolzheim wegen des Umbaus der Feuerbergkreuzung viel Lkw-Verkehr verkraften muss. Man habe, so Bergner, mit Hilfe des Freinsheimer Ordnungsamts, des Speyerer Landesbetriebs Mobilität und der Polizei die strenge Halteverbotsregelung in Bahnhof- und Hauptstraße an breiteren Stellen im Ort etwas aufweichen können.