Das Figurentheater Pantaleon gastiert am Montag, 25. Oktober, 16 Uhr, mit dem Stück „Wenn Fuchs und Hase sich gute Nacht sagen“ im Dürkheimer Haus. Das Figurentheaterstück, das auf einem Bilderbuch von Kathrin Schärer basiert, ist für Kinder ab vier Jahren geeignet.

Alexander Baginski, einer der Gründer des Münchner Figurentheaters, wird in „Wenn Fuchs und Hase sich gute Nacht sagen“ sowohl als Schauspieler, wie auch als Puppenspieler agieren. Den Satz, da wo Fuchs und Hase sich gute Nacht sagen, kennt jeder. Ein Forscher will wissen, wo dieser Ort ist und was geschieht, wenn Fuchs und Hase sich „gute Nacht sagen. Die Suche des Forschers ist nicht erfolgreich und er legt sich enttäuscht in seinem Zelt schlafen. Doch dann passiert so einiges und der Forscher begegnet Hase und Fuchs, ob im Traum oder in der Realität, das soll nicht verraten werden. Jedenfalls geht es indem Stück auch um Mut und List. Karten im Internet unter www.bad-duerkheim.reservix.de. Der Eintritt erfolgt nach der 3G Regel. Die Testpflicht gilt nicht für Kinder bis 11 Jahre, Schülerinnen und Schüler sowie Geimpfte und Genesene.