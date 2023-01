Am Donnerstag gegen 15.30 Uhr hat ein noch unbekannter Fiat-Panda-Fahrer laut Polizei ein Verkehrsschild in der Mannheimer Straße in Bad Dürkheim beschädigt und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. An dem Schild entstand ein Schaden von 100 Euro. Ein Zeuge beobachtete den Verkehrsunfall, informierte unverzüglich die Polizei und konnte sowohl einen Teil des Kennzeichens mitteilen als auch eine gute Beschreibung des Fahrers abgeben. Gegen diesen wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um weitere Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.