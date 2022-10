Ein Fiat, der mit Hilfe eines Gabelstaplers in einen rumänischen Sattelzuganhänger geladen wurde: Das kam Spaziergängern am Montagnachmittag am Waldparkplatz Drei Eichen merkwürdig vor. Die verständigte Dürkheimer Polizei ermittelte daraufhin vor Ort. Die Beamten fanden heraus, dass doch alles mit rechten Dingen zuging: Der Fiat – mit Umzugskisten beladen – gehörte einer Familie, die auswandern möchte. Da der Fiat abgemeldet war, wurde das Auto in den Sattelschlepper geladen.