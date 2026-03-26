Am Feuerwehrzelt in Erpolzheim hatte sich ein Machtkampf zwischen Orts- und Verbandsgemeinde entzündet. Ganz ausgeräumt sind die Differenzen noch nicht.

Das Zelt für die Erpolzheimer Feuerwehr, das sich auf einmal als Zankapfel entpuppte, steht bereits seit Sommer südlich des Bürgerhauses auf einer Fläche der Ortsgemeinde. Ursprünglich als Ausweichquartier wegen der Bauarbeiten in der Hauptstraße aufgestellt, möchte die Verbandsgemeinde Freinsheim es jetzt stehen lassen, bis der Neubau des Gerätehauses am Ortsrand fertig ist. Ein im Nachhinein aufgesetzter Bauantrag der Verbandsgemeinde, in dem von einer Genehmigung für zwei Jahre die Rede ist, scheiterte im Dezember an der Zustimmung des Erpolzheimer Gemeinderats. Man wollte das Zelt als Druckmittel benutzen, um bei der Verbandsgemeinde den Bau des Feuerwehrhauses am Ortsrand zu beschleunigen. In der Erpolzheimer Ratssitzung am Dienstag lag der Bauantrag für das Zelt erneut auf dem Tisch. Würde der Rat diesmal zustimmen?

„Wir haben den Bauantrag das letzte Mal abgelehnt, weil wir keine Bewegung seitens der Verbandsgemeinde gesehen haben. Das hat sich mittlerweile etwas geändert“, sagte Bürgermeister Matthias Wühl (CDU). Zu diesem Schluss sei er nach einem Gespräch vor einer Woche mit Verbandsbürgermeister Jürgen Oberholz ( FWG), dem Beigeordneten Fred Krebs (CDU) und Bauamtsleiter Thomas Bayer gekommen. „Es ist der Wille da, das Ganze vorantreiben“, fasste Wühl seinen Eindruck von dem Treffen zusammen.

Weiteres Gutachten in Auftrag gegeben

Wie Bayer und Wühl erläuterten, soll der Gemeinderat vor der Sommerpause den Bebauungsplanentwurf für das Feuerwehrgerätehaus vorgelegt bekommen. Denn die Ortsgemeinde habe schließlich die Planungshoheit über ihr Gebiet. In diesen Plan müsse das Ingenieurbüro die Ergebnisse etlicher zusätzlicher Gutachten einarbeiten. Noch erstellt wird laut Bayer ein artenschutzrechtliches Gutachten. Dies werde voraussichtlich in vier Wochen vorliegen. „Wir denken nicht, dass dabei etwas zu Tage tritt, was wir nicht geahnt haben“, so Bayer. Stimme der Gemeinderat dem Planentwurf zu, werde er noch vor den Sommerferien offengelegt. Ende August/Anfang September könnten dann im Gemeinderat die eingegangen Anregungen behandelt werden. Wenn nichts Schwerwiegendes vorgebracht werde, stehe einem Satzungsbeschluss nichts im Wege und der Bauantrag für das Gerätehaus könne gestellt werden. Die Zustimmung dafür vorausgesetzt, könne noch im Spätjahr mit der Erschließung des Geländes begonnen werden, erläuterte Bayer.

Jedoch müssten sich auch die politischen Gremien auf Ebene der Verbandsgemeinde noch mit dem Plan für das Feuerwehrgerätehaus beschäftigen. So werde man darüber beraten müssen, ob man die Mehrkosten trägt, oder ob man sie reduzieren will, erklärte der Bauamtsleiter. Für die Ausschreibung des Generalunternehmers müsse noch ein Ingenieurbüro gesucht werden. Auf Nachfrage von Simone Koob-Dadic (SPD) sagte Bayer, dass noch nicht entschieden sei, ob die Arbeiten des Generalunternehmers überwacht werden sollen.

SPD signalisiert Zustimmung

„Jetzt ist der Punkt erreicht, an dem man dem Bauantrag für das Zelt zustimmen kann“, meinte SPD-Fraktionschef Gunter Seidenspinner. Man habe sich im Gemeinderat genau diese Erklärungen bereits in der Sitzung im Dezember erhofft. Jedoch habe die Ablehnung des Antrags im Rat auch dazu beigetragen, „dass man sich über die eine oder andere Klippe hinweg begeben hat“, war Seidenspinner überzeugt.

„Es ist auch unser Anliegen, dass es weiter geht“, sagte FWG-Sprecher Frank Wiegand. In der Fraktion sei man unsicher gewesen, wie man damit jetzt umgehen solle. Letztlich wolle man einen Zweistufenplan vorschlagen, um zu verhindern, dass nach der Zustimmung zum Bauantrag die Geschwindigkeit seitens der VG für das Gerätehaus wieder herausgenommen werde. Deshalb wolle man vorschlagen, dem Bauantrag für das Zelt nicht für zwei, sondern für nur ein Jahr grünes Licht zu geben. „Wenn die eben vorgestellte Terminfolge tatsächlich eingetreten ist, dann kann man sich ein weiteres Jahr vorstellen“, meinte Wiegand.

Druck soll weiter ausgeübt werden

Seidenspinner riet davon ab, diese Art von Druck nicht wieder über das Baurecht auszuüben. Er riet dazu, die Vereinbarung zwischen Orts- und Verbandsgemeinde über die Nutzung der Zeltfläche dafür zu verwenden. Diese laufe schließlich nach einem Jahr aus. Damit erklärten sich die anderen Fraktionen einverstanden. Das Einvernehmen für den Zelt-Bauantrag wurde einstimmig erteilt. Darüber wird nun abschließend bei der Kreisverwaltung entschieden.