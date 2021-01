Über 300 Kilogramm Erde mussten Mitglieder der Feuerwehr Ellerstadt am Freitagnachmittag auf einem Wirtschaftsweg und dem angrenzenden Feld zwischen Ellerstadt und Maxdorf ausgraben. Wie Wehrführer Kurt Rathgeber berichtet, hatten sich mehrere Liter Motoröl auf dem Wirtschaftsweg auf einer Länge von 150 Metern verteilt. Woher das Öl stamme, sei bisher nicht bekannt. In Absprache mit der unteren Wasserschutzbehörde, die bei der Kreisverwaltung Bad Dürkheim angesiedelt ist, hätten zwölf Feuerwehrleute die Erde abgegraben und in Behältnissen in das Feuerwehrhaus transportiert. Von dort aus, soll sie am Montag entsorgt werden. Bei dem Einsatz, der um 16.35 Uhr begann und rund drei Stunden dauerte, sei „viel Muskelkraft“ erforderlich gewesen, berichtet Rathgeber.