Bad Dürkheim Feuerwehrkräfte trainieren Sicherung gegen Absturz an einem Strommast im Pfälzerwald

Im Mittelpunkt der praktischen Ausbildung stand der sichere Umgang mit der eigenen Schutzausrüstung.
Im Mittelpunkt der praktischen Ausbildung stand der sichere Umgang mit der eigenen Schutzausrüstung.

An einem 20 Meter hohen Freiland-Strommast im Dürkheimer Ortsteil Hardenburg haben Feuerwehrkräfte geübt, wie man sich richtig sichert, um nicht abzustürzen.

Für die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr Bad standen am Freitag zunächst die theoretischen Grundlagen auf dem Stundenplan, ehe es am Samstag – in luftiger Höhe – um die praktische Umsetzung ging. Das Ziel: den sicheren Umgang mit der Schutzausrüstung gegen Absturz und die entsprechenden Sicherungstechniken trainieren. Eine besondere Herausforderung lag einer Mitteilung der Feuerwehr zufolge in der Hanglage des Strommastes, die hohe Anforderungen an die Eigensicherung der Einsatzkräfte stellte. Der Strommast befand sich natürlich außer Betrieb.

Die Hanglage stellte die Feuerwehrkräfte vor besondere Herausforderungen.
Die Hanglage stellte die Feuerwehrkräfte vor besondere Herausforderungen.

Neun Feuerwehrangehörige nahmen an der Ausbildung teil, darunter ein Kreisausbilder sowie fünf bereits erfahrene Kräfte. Laut Mitteilung ist die Ausbildung ein wichtiger Bestandteil zur Vorbereitung der Indienststellung einer spezialisierten Fachgruppe Absturzsicherung, die gemäß Feuerwehrbedarfsplan für die Stadt Bad Dürkheim vorgesehen ist. Ob gestürzte Wanderer, Waldbrände oder die Suche nach Vermissten – aufgrund der Lage Bad Dürkheims am Rande des Pfälzerwaldes sind Einsätze in absturzgefährdetem Gelände für ihre Kräfte keine Seltenheit, betont die Feuerwehr.

An dem rund 20 Meter hohen Freiland-Strommast waren Kletterkünste gefragt.
An dem rund 20 Meter hohen Freiland-Strommast waren Kletterkünste gefragt.
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