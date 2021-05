Da aus einem geparkten Auto in der Beethovenstraße in Freinsheim Treibstoff austrat, sind am Montag um 19.48 Uhr die Feuerwehren Freinsheim und Weisenheim am Sand alarmiert worden. Ursache f war den Einsatzkräften zufolge ein technischer Defekt. Sie verhinderten mit Sperren, dass der Treibstoff in die Kanalisation floss. Zusätzlich wurde eine Spezialfirma alarmiert, die die Reinigung der verschmutzten Fahrbahn übernahm. Parallel war ein Mitarbeiter der Verbandsgemeindewerke vor Ort, um gegebenenfalls Maßnahmen in der Kläranlage zu ergreifen. Das war jedoch am Ende nicht nötig. Gegen 21.45 Uhr war für die 25 Wehrleute, die mit fünf Fahrzeugen angerückt waren, der Einsatz beendet. Verletzt wurde niemand, die Höhe des Schadens ist unbekannt.