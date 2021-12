Der Bewohner eines Hauses in der Gönnheimer Straße in Ellerstadt hat am Dienstag um 11.36 Uhr die Feuerwehr zu Hilfe gerufen. Als Grund nannte er „Explosionen“ in seinem Kühlschrank. Daraufhin rückten die Ellerstadter Brandbekämpfer und ihre Kollegen der Wehr Friedelsheim-Gönnheim mit vier Feuerwehrautos und 22 Einsatzkräften an. „Wir konnten vor Ort aber weder Rauch noch Feuer feststellen, berichtete der Ellerstadter Wehrführer Kurt Rathgeber. Der Kühlschrank habe vermutlich infolge eines technisches Defekts Geräusche von sich gegeben, von denen der Bewohner einige als Explosionen wahrgenommen habe. Ein richtiger Einsatz für die Feuerwehr sei das am Ende also nicht gewesen. „Wir haben den Kühlschrank schließlich vorsichtshalber ins Freie getragen, damit war die Sache für uns erledigt“, sagt Rathgeber. Zugleich betont er aber: „Lieber kommen wir einmal zu viel als einmal zu spät.“