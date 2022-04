Weil er aus einem Anwesen in der Freinsheimer Reiboldstraße Rauch dringen sah, hat ein Passant am Freitag gegen 8 Uhr die Feuerwehr gerufen. Die Einsatzkräfte gingen unter Atemschutz in das Gebäude und stellten fest, dass der Kamin verstopft war und sich deshalb der Rauch in dem Haus ausgebreitet hat.

Nest trotz Schutzgitter

Laut Bericht der Feuerwehr wurde die Ursache der Verstopfung mit Hilfe einer Drehleiter schnell gefunden: Ein Vogel hatte trotz eines Schutzgitters sein Nest im Kamin gebaut. Die Feuerwehrleute entfernten das Nest und befreiten das Gebäude mit einem Lüfter vom Rauch. Verletzt wurde niemand, gegen 9 Uhr rückten die rund 20 Einsatzkräfte der Wehren aus Freinsheim und Weisenheim am Sand wieder ab. Auch eine Polizeistreife und ein Rettungswagen waren vor Ort.