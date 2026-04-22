Gemeldet wurde der Dürkheimer Feuerwehr am Mittwochmorgen ein Pkw-Brand. Doch vor Ort in der Mannheimer Straße qualmte ein Traktor mit unbeladenem Anhänger. Die leichte Rauchentwicklung war nach Angaben der Feuerwehr die Folge einer festgestellten Bremse des Anhängers. Diese war heiß gelaufen. Löschmaßnahmen der Feuerwehr, die mit zehn Leuten um 7.22 Uhr vor Ort war, waren nicht erforderlich. Die Einsatzkräfte sicherten stattdessen bis 7.45 Uhr den Verkehr und unterstützten den Fahrer. Es kam kurzfristig zu Verkehrsbehinderungen.