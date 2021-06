[Aktualisierung: 17:04]

Kurz nach Mittag ist die Feuerwehr am Sonntag alarmiert worden, weil ein Ölfass auf dem Ellerstadter Weiher treibt. Rund 20 Rettungskräfte der Wehren Ellerstadt und Friedelsheim-Gönnheim sind daraufhin mit vier Einsatzfahrzeugen ausgerückt.

Zunächst unklar, was im Fass ist

„Wir sind gerade mit dem Boot auf dem Gewässer und versuchen, das Fass zu bergen“, berichtete Wehrleiter Christian Schmidt von der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Wachenheim kurz nach 13 Uhr gegenüber der RHEINPFALZ. Zwischenzeitlich war an der Wasseroberfläche am Fass von einem leichten Ölfilm die Rede gewesen. Unklar war auch, was sich in dem Fass befindet und wie viel davon.

Taucher helfen bei Bergung

Mit der Unterstützung von zwei eigens angeforderten Tauchern, die es gesichert haben, ist es der Feuerwehr mittlerweile gelungen, das Fass zu bergen. „Eine Gefahr ging davon nicht aus“, erklärt Wehrleiter Schmidt am späten Nachmittag nach dem Ende des Einsatzes gegen 16 Uhr. Das ehemalige 200-Liter-Ölfass sei leer und offenbar schon länger im Uferbereich gewesen, aber erst jetzt entdeckt worden. Vorsichtshalber hätten seine Leute jedoch zunächst eine Öldämmung ringsum aufgebaut für den Fall, dass etwas ausgetreten wäre.