Mehrere brennende Heuballen haben am Montagmorgen die Feuerwehr in Bad Dürkheim in Atem gehalten. 18 Wehrleute sind gegen 5.30 Uhr ausgerückt, um das Feuer zu bekämpfen, das auf einem Feld in Verlängerung der Bruchstraße in der Nähe der Kläranlage ausgebrochen war. Wie der stellvertretende Wehrleiter Markus Lang mitteilte, bekam die Feuerwehr dabei auch Hilfe vom Bauhof. So wurden mit einem Bagger die vier brennenden Ballen auseinander gezogen, damit sie besser gelöscht werden konnten.

Auch mit einer Mistgabel versuchte sich die Feuerwehr zu behelfen. „Das war Sisyphusarbeit“, meinte Lang. Bis alles gelöscht war, wurden nach Langs Schätzung 20.000 bis 25.000 Liter Wasser verbraucht. Die Feuerwehr bezog das Wasser aus einem Hydranten in der Bruchstraße. Der Einsatz dauerte bis 8.45 Uhr. Die Ursache des Feuers ist unbekannt.