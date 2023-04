Eine Ölspur, die die Fahrbahn in Herxheim am Berg stark verschmutzt hat, beschäftigt am Freitag die Feuerwehr. Nach ersten Informationen ist das Öl aus einem nicht näher bezeichneten Fahrzeug ausgetreten. Die Einsatzkräfte haben bereits eine Fachfirma aus Frankenthal beauftragt, die Ölspur zu beseitigen, die sich durch das halbe Dorf und über die Ortsgrenze hinaus in Richtung Freinsheim erstrecken soll.