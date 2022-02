Wegen einer vermeintlich bewusstlosen Person in einem verschlossenen Auto ist die Feuerwehr in Weisenheim am Berg am Freitagnachmittag ausgerückt. Vor Ort stellte sich laut Feuerwehr allerdings heraus, dass ein gewaltsames Öffnen der Autotür nicht notwendig war. Kräftiges Klopfen genügte, um die Person aus ihrem Schlaf zu reißen. 15 Wehrleute in drei Fahrzeugen, eine Polizeistreife und ein Rettungswagen waren vor Ort.