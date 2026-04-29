Der Stadtrat hat den Feuerwehrbedarfsplan einstimmig beschlossen. Der Plan sei eine „wichtige Grundlage, um die Feuerwehr zukunftsfähig auszugestalten“, erklärte Bürgermeisterin Natalie Bauernschmitt (CDU). Aufgrund einer gesetzlichen Änderungen seien Bedarfspläne in vielen Kommunen nötig geworden.

Im Falle Bad Dürkheims sah das beauftragte Fachbüro vor allem Handlungsbedarf bei den vorgeschriebenen sogenannten Einsatzgrundzeiten – also die Zeitspanne bis zum Eintreffen wirksamer Hilfe – im Brandfall in den Ortsteilen wie Hardenburg, Seebach und Leistadt sowie in der Personalsituation. Wie Bauernschmitt sagte, seien bereits Gespräche zu einer Zweckvereinbarung mit der Verbandsgemeinde Freinsheim geführt worden, deren Wehr nach Leistadt und Ungstein ausrücken könnte.

Neue Standorte nötig

Zur Versorgung von Hardenburg und Seebach sind eigene Einheiten notwendig. „Wir müssen investieren, auch in neue Standorte“, so Bauernschmitt. Der Bedarfsplan biete eine gute Grundlage, um Projekte gezielt umzusetzen. Auch seien bereits erste Schritte zur Personalgewinnung umgesetzt worden. Ralph Mühlbeier (Grüne) und Petra Dick-Walther (FDP) erklärten, sie wünschten sich eine regelmäßige Berichterstattung über die Umsetzung des Plans. Bauernschmitt sagte, konkrete Vorhaben würden in den zuständigen Gremien besprochen.