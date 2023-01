Was passiert mit dem Weihnachtsbaum, wenn die Feiertage vorbei sind? Die Jugendfeuerwehr Freinsheim hat eine Antwort und lädt am Samstag, 7. Januar, 17.30 Uhr, zum Christbaumschreddern am Feuerwehrgerätehaus Freinsheim ein. Dazu gibt es Live-Musik und etwas zu essen. Gerne gesehen sind Spenden für die Musik.