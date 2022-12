Wegen eines eventuellen Gasgeruchs in einem Haus im Ruthenweg in Gönnheim ist am Mittwoch um 18.46 Uhr die Feuerwehr Friedelsheim-Gönnheim alarmiert worden. Die Retter rückten mit elf Einsatzkräften und drei Fahrzeugen an, für etwaige medizinische Notfälle eilte zudem der Rettungsdienst zum Einsatzort. Dort stellte sich nach Angaben der Feuerwehr heraus, das die CO-Melder ausgelöst hatten. Sie führte daraufhin Messungen durch und belüftete das Gebäude. Dadurch sowie durch stetige Messungen der CO-Konzentration konnten die Einsatzkräfte das schließlich wieder den Eigentümern übergeben.