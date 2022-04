Am Montagmittag haben die Bewohner eines Anwesens in der Wenjenstraße in Freinsheim bemerkt, dass ihr Keller unter Wasser steht. Daraufhin alarmierten sie die Feuerwehr, die nach eigenen Angaben mit zwei Fahrzeugen, zwölf Einsatzkräften und drei Tauchpumpen anrückte, um den Keller auszupumpen. Nach rund zwei Stunden war der Einsatz beendet. Verletzt wurde niemand, die Höhe des Sachschadens ist laut Feuerwehr unbekannt.