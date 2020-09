Technischen Zuwachs hat die Ausstattung der Dürkheimer Feuerwehr bekommen. Die Versicherungskammer Bayern stellte jetzt den Brandschützern drei Schwimmsauger zur Verfügung. Mit diesen Geräten kann auch bei niedrigem Wasserstand Löschwasser aus Gewässern gepumpt werden.

„Die Schwimmsauger dienen der Wasserförderung aus offenen Gewässern, die zu wenig Wasser führen, um dieses mit unserer herkömmlichen Ausrüstung herauszupumpen“, erklärt Wehrleiter Karlheinz Bayer. Niedrige Pegel gab es in den heißen Sommern der vergangenen Jahre in vielen Bächen oder Seen der Region öfter.

Zwar habe die Feuerwehr bisher mit der vorhandenen Ausstattung noch stets genügend Löschwasser entnehmen können, doch die Situation könne sich durch die zunehmende Trockenheit durchaus verschlimmern. Für solche Notlagen sei die Dürkheimer Wehr mit den neuen Schwimmsaugern nun aber gerüstet. Sie werden ins flache Gewässer gelegt und benötigen eine Ansaughöhe von nur drei Zentimetern. Die normalerweise eingesetzten Saugkörbe, die mittels Kreiselpumpen Löschwasser abpumpen, erfordern eine Wasserhöhe von mindestens 20 Zentimetern.

Gute Erfahrungen mit neuer Technik

„Die Schwimmsauger sind bei Wehren in Bayern sehr verbreitet“, berichtet Karlheinz Bayer, der sich im Vorfeld ausgiebig über diese Geräte informiert hat. „Die Kollegen dort haben sehr gute Erfahrungen damit gemacht.“

Die neuen Sauger haben nach Angaben des Wehrleiters noch einen weiteren Vorteil: Sie können auch bei Starkregen eingesetzt werden, wenn etwa Keller vollgelaufen sind oder in Industrieanlagen wie im Dürkheimer Bruch, wenn Gewerbeflächen unter Wasser stehen.

Drei Exemplare übergeben

Die drei je rund 500 Euro teuren Exemplare für die Dürkheimer Feuerwehr hat Kurt Fakesch, Abteilungsleiter Kommunalversicherung der Pfälzischen Pensions Anstalt, im Feuerwehrgerätehaus im Auftrag der Versicherungskammer Bayern übergeben. Diese unterstütze sinnvolle kleinere Projekte, betont er. „Bad Dürkheim ist die erste Kommune in der Pfalz, die mit den Schwimmsaugern ausgestattet wurde. In den nächsten Monaten folgen weitere 150 Pfälzer Kommunen“, kündigt Fakesch an.

„Toll, dass wir Vorreiter sind“, freut sich Karlheinz Bayer. Bürgermeister Christoph Glogger (SPD) findet: „Es ist eine prima Sache zu sehen, mit welchen neuen Technologien unsere Feuerwehr ausgestattet ist und welche technische Bandbreite sie abdeckt.“